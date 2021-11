L’Allemagne se dote d’un super ministère de l’Economie et de la protection du climat

Après cinq semaines d’intenses négociations, les trois partis qui composent le nouveau gouvernement allemand – les sociaux-démocrates (SPD), les Verts et les Libéraux (FDP) – ont présenté le 24 novembre leur contrat de coalition. Fruit d’un subtil compromis entre ces formations politiques aux idées très différentes, le document de 177 pages détaille les grandes orientations politiques des quatre années à venir, ainsi que la répartition ministérielle. Ainsi, le SPD obtient, en plus de la chancellerie, six ministères donc celui de l’Intérieur, du Travail, de la Défense, de la Santé et de la Construction.