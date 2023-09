L’Allemagne accorde une aide de 300 millions d’euros au fabricant de puces AMS Osram

Le fabricant austro-allemand de semi-conducteurs AMS Osram a obtenu un accord de principe de Berlin et de la Bavière pour toucher une subvention publique de plus de 300 millions d’euros dans le cadre du futur Projet important d'intérêt européen commun (Piiec) sur la microélectronique et les technologies de communication. Cette aide vise à soutenir l’extension des moyens de R&D et production pilote sur le site de l’entreprise à Ratisbonne, en Allemagne. Avec à la clé la création de plus de 400 emplois, en plus des 2 700 existant déjà.

[...]