L'agglomération de Melun tente de faire plus de place à l'industrie tout en préservant son cadre de vie

Arrêter l’étalement urbain tout en développant l’emploi… Comme de nombreuses intercommunalités des franges de l’Ile-de-France, l’agglomération Melun Val de Seine (Seine-et-Marne) chemine sur un chemin de crête, à la recherche du meilleur équilibre entre les différents usages de ses sols. Face à la pression urbaine, cette structure de 133 000 habitants souhaite préserver son cadre de vie, ses petits villages à l’ambiance reposante, son riche patrimoine naturel et ses espaces agricoles couvrant 38 % du territoire. Côté habitat, elle joue au maximum la modération et prévoit de ne construire que 7 000 logements d’ici à 2030. Elle devra tout de même réaliser de nouveaux équipements publics, car sa population rajeunit et exprime de nouvelles attentes.

Mais la priorité de l’agglomération reste le rééquilibrage entre habitat et travail.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]