[L’aéro-post] Les avions électriques Made in France volent aussi au blé

15 jours gratuits et sans engagement

VoltAero donne à voir ce à quoi l’aviation légère de demain pourrait ressembler. L'entreprise s’est lancée dans l’aventure de l'avion électrique dès 2017. Aujourd’hui, la start-up démontre sa viabilité : son démonstrateur d’avion régional hybride électrique Cassio 1 effectue un Tour de France, du 5 au 11 juillet, avec Lorient pour point de départ et Rochefort comme ville d’arrivée, soit un parcours de 2600 km et 28 heures de vol. Une usine doit voir le jour en Aquitaine dès 2023 pour produire toute une famille d’avions Cassio – de 4 à 10 places – avec une capacité de 150 appareils par an, représentant 100 emplois directs.