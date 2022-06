L’activité et les investissements des groupes du CAC 40 tirés par le luxe et l’industrie, selon le cabinet EY

Des chiffres qui montent en flèche après une pandémie morose. Le cabinet EY a publié le 22 juin son étude annuelle sur le profil financier des entreprises du CAC 40 et le bilan est sans appel : le chiffre d’affaires cumulé de ces sociétés atteint un niveau record de 1431 milliards en 2021, en augmentation de 20,6% par rapport à 2020, où il avait connu une baisse historique de 15%. « Les entreprises du CAC 40 publient des chiffres records avec une activité et des marges qui n’ont jamais été aussi hautes et un niveau d’endettement qui n’a jamais été aussi bas », résume EY dans son communiqué. L’activité est notamment tirée par les secteurs du luxe (+34%), de l’industrie et du BTP (+35%) et de l’énergie (+27%), qui sont aussi ceux ayant le plus participé à la croissance des investissements. Celle-ci est en hausse de 24% dans le luxe, 22% dans l’industrie et le BTP et 17% dans le secteur de l’énergie.

[...]