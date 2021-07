[L'accord social innovant] Chez TDF, du temps contre de l'argent

Il n’a fallu que trois mois de négociation à la direction de TDF pour remettre à plat le temps de travail de ses 1 500 salariés. De plus en plus fortement concurrencé sur son activité d’opérateur de tours télécoms, ­TéléDiffusion de France, également présent dans l’audiovisuel et la fibre, avait besoin de réformer son modèle social pour gagner en compétitivité. Le 12 mai, la direction et deux organisations syndicales (CFDT, Unsa) sur les trois représentatives (avec la CGT) ont signé six accords d’entreprise. Il fallait au moins ça pour trouver un équilibre entre l’économique et le social, compenser les efforts des salariés sur leur temps de travail par des hausses de rémunération, notamment.