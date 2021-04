Kärcher, des solutions industrielles innovantes pour protéger l’actif et préserver la santé des travailleurs

L’innovation est au cœur de la stratégie de cette entreprise, toujours dirigée par la descendance d’Alfred et Irène Kärcher, fondateurs de la société située à quelques kilomètres de Stuttgart dans la région du Bade-Wurtemberg, connue pour son industrie pionnière et haut de gamme dans laquelle sont nées les entreprises BOSCH, DAIMLER, PORSCHE,STIHL… Depuis sa création, en 1935, Kärcher a pour ambition d’améliorer la rentabilité des industriels en leur proposant une gestion intelligente du nettoyage. La marque allemande sait de quoi elle parle puisqu’elle possède elle-même vingt-quatre sites de production aux quatre coins du globe et, sur chacun d’eux, elle est en capacité de mettre en œuvre les solutions qu’elle fabrique et qu’elle prodigue.

À partir de 2021, les usines Kärcher du monde entier seront neutres sur le plan climatique

Le respect de l'environnement et la protection climatique constituent une partie fondamentale des actions de Kärcher. Depuis des années, l’entreprise se fixe sans cesse de nouveaux objectifs pour être systématiquement plus efficace et plus économe en ressources ainsi que pour remplir son rôle d'acteur social.

En remplissant les objectifs de développement durable que l’entreprise s’était fixée en 2020, cela fera de Kärcher, en 2021, la première entreprise climatiquement neutre sur le marché du nettoyage avec une production mondiale sans CO2. Kärcher utilise de l'énergie verte et compense les émissions qu’elle ne peut pas éviter en finançant des projets de protection du climat. Beaucoup de ses usines sont déjà équipées d'un éclairage LED et de systèmes photovoltaïques. La plus grande installation, à Quistello, en Italie, produit 360 000 kWh d'électricité par an sur une surface de 11 500 m².

Avec ses objectifs 2025, elle franchit maintenant une nouvelle étape vers l'avenir. Parmi les objectifs de développement durable des Nations Unies (ONU), la firme allemande en a réalisé dix-sept en 2020. Ces objectifs de développement durable (ODD) représentent une norme mondiale pour les priorités et les objectifs du développement durable jusqu'en 2030 au niveau économique, social et écologique.

Pour Kärcher, les ODD offrent un bon cadre sur lequel fonder ses objectifs de développement durable.

Ainsi, grâce à son activité principale, elle peut jouer un rôle dans la résolution des problèmes qui se posent au niveau mondial. D’ailleurs, Kärcher a concentré ses objectifs en trois initiatives : « zéro émission », « réduire, réutiliser, recycler » et « Héros social ».

La gamme Kärcher assure le respect des normes d’hygiène et de sécurité

Selon Kärcher, en assurant une propreté irréprochable en milieu industriel à tous les niveaux, vous augmentez la qualité de votre production. Et grâce aux méthodes de nettoyage innovantes, douces et respectueuses des supports, vous optimiserez l’entretien et la maintenance de vos installations.

La gamme Kärcher permet d’assurer un respect strict des normes d’hygiène et de sécurité dans de nombreux secteur d'activité, de l’industrie agroalimentaire à de l’industrie de raffinage et bien d’autres.

Pour les milieux extrêmes ou critiques, dont les zones à risque d’explosion, de danger, à températures extrêmes ou à accès limité, Kärcher fournit également des solutions hautement spécialisées.

Parmi les produits intégrant la technologie et la qualité de fabrication Kärcher on retrouve :

Les aspirateurs industriels

Ils aspirent les poussières les plus fines jusqu’aux gros détritus, en passant par les matières solides et les liquides, et ce de manière mobile ou stationnaire. Kärcher développe pour ses clients des solutions d’aspiration standards ou personnalisées, adaptées pour les secteurs et les domaines d’utilisation les plus divers, comme l’aspiration de copeaux métalliques, granulés, déchets de poinçonnage, poussières dangereuses, poussières explosives, liquides de refroidissement, lubrifiants et huiles, poudre, composites à fibres.

Les dépoussiéreurs

Ces appareils mobiles ou stationnaires aspirent les particules en suspension : la poussière et les copeaux les plus fins présents dans l'air ou encore les fumées de soudage. À cet effet, les dépoussiéreurs industriels fonctionnent à basse pression et à un débit volumique d'air relativement élevé. La plupart des modèles sont adaptés au fonctionnement en trois-huit et sont extrêmement silencieux. L’entretien du filtre se fait simplement par décolmatage manuel ou automatique en fonction des modèles. Certaines unités peuvent aussi être installées directement dans le hall de production grâce à la décompression sans flamme et grâce à leur conception conforme zone 22. À cet effet, un décolmatage pneumatique du filtre à flux inversé d'air comprimé garantit un fonctionnement sans interruption pendant des périodes prolongées. Pour l'entretien, les cartouches filtrantes disposées à l'horizontale peuvent être remplacées facilement, rapidement et sans contamination depuis le côté propre.

Les nettoyeurs à très haute pression et à ultra haute pression

Cette gamme est composée d'appareils compacts dotés d’une pression de service allant de 350 à 2800 bars. Ils peuvent être utilisés de manière mobile ou stationnaire et être configurés en fonction des besoins de chaque client pour générer des pressions de service jusqu’à 4000 bars. Les pompes industrielles hautement efficaces qui sont utilisées à cette fin, proviennent de notre centre de compétence WOMA, pionnier de la technologie ultra haute pression. Les applications vont de l’assainissement et décapage du béton au nettoyage de tuyauteries, faisceaux tubulaires et échangeurs thermiques, au nettoyage de tamis, de filtres et de l’intérieur de réservoirs, l’élimination de revêtements et des peintures, l’élimination de la rouille, la préparation de surfaces ou la coupe abrasive.

Les nettoyeurs cryogéniques

Ces outils permettent d’éliminer la saleté tenace de manière efficace mais douce. À l’aide d’air comprimé et de pellets de glace carbonique, ils débarrassent sans effort les pièces et les surfaces de résidus de caoutchouc, d’huiles, de graisses, de peintures et bien d’autres couches indésirables. Nos nettoyeurs cryogéniques peuvent être utilisés là où le nettoyage à l’eau ou au sable est interdit ou non rentable. Les pellets de glace carbonique se dissolvent sans résidu et ne laissent pas d’humidité. Ils permettent donc de nettoyer des supports ou des éléments pour lesquels les méthodes traditionnelles ne sont pas adaptées, comme les moteurs électriques. Il est possible de fabriquer sa propre glace carbonique grâce à nos appareils de fabrication de pellets. Notre gamme de nettoyeurs cryogéniques est proposée avec un large éventail d'accessoires parfaitement adaptés à chaque application pour d'excellents résultats de nettoyage.

Les avantages sont nombreux : pas de préparatifs nécessaires, une durée d’immobilisation minimale des machines... Il s’agit également d’un nettoyage respectueux de l’environnement avec des surfaces nettoyées en douceur et sans résidu. Le nettoyage peut se faire pendant la production et sans démontage. Les applications, elles aussi sont nombreuses : nettoyage de robots, de moules, de chaînes de remplissage et d’embouteillage, de systèmes de transport et convoyeurs, de chariots de manutention, de composants et éléments hydrauliques, d’éléments électriques ou d’armoires électriques.

Pour le nettoyage intérieur de fûts et de conteneurs

Kärcher dispose de solutions sur-mesure parfaitement étudiées pour les secteurs du transport et de l'industrie. Pour nettoyer ces conteneurs, Kärcher propose des solutions avec des machines modulaires. Tout dépend de l’objectif, de l’élément à nettoyer et de la fréquence de nettoyage. L’installation se fait sur-mesure pour répondre parfaitement aux exigences les plus diverses en matière de nettoyage de citernes, de silos ou de conteneurs.

Pour le nettoyage de réacteurs et de réchauffeurs

L’unité de nettoyage mobile Kärcher s’approche de la cuve à nettoyer, puis sa tête de nettoyage mobile nettoie toutes les pièces et surfaces intérieures. Une fois le nettoyage terminé, les eaux usées sont renvoyées dans le système et filtrées. Ce qui a l’air simple exige néanmoins une grande compétence technique et une grande expérience. Kärcher propose les deux et les utilise entièrement au service du projet du client. Il s’agira là de nettoyer les cuves d'agitation, IBC, les fûts, réacteurs, chaudières, conteneurs mobiles dans des univers comme l’industrie chimique ou l’industrie cosmétique.

Les nettoyeurs haute pression stationnaires

Le nettoyage en industrie agroalimentaire est un domaine connu de la marque, car son expertise et sa notoriété est déjà forte dans ce secteur. Une unité haute pression peut alimenter jusqu’à 17 lances en simultané. Les nettoyeurs peuvent couvrir toutes les plages de puissance dont vous avez besoin - de manière efficace, sûre et économique. L’eau sous pression est stockée dans l'appareil pour y être disponible sans réserve, selon les besoins et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pas besoin de remplir l'installation, d'installer le matériel ou d'interrompre le travail.

Les avantages sont nombreux : économie grâce aux temps d’équipement réduits, disponibilité permanente, sécurité de travail, le respect des normes d'hygiène légales et les efforts de travail réduits dans des applications aussi diverses que les boucheries et abattoirs, la production agroalimentaire, mes ponts de bateaux de croisière, les piscines, spas et thermes, les lignes de fabrication industrielles.

L’offre Kärcher à destination de l’industrie est large et complète, permettant ainsi de couvrir les besoins les plus fréquents et les plus exigeants. Elle s’appuie également sur une multitude de services, d’offres d’accompagnement, de maintenance personnalisée, d’assistance de proximité ou de financements sur-mesure.

