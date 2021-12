Jean-Baptiste Lemoyne remplace Alain Griset comme ministre des PME

15 jours gratuits et sans engagement

Ce n’était pas le locataire le plus connu, ni le visage le plus médiatique de Bercy. Le ministre des PME Alain Griset a démissionné mercredi 8 décembre. Il a été remplacé dans la foulée par Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre délégué en charge du Tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, qui va cumuler le poste avec ses attributions actuelles.