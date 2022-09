Japon, Italie, Allemagne… Pas à pas, Airbus déploie ses taxis volants

Services médicaux, transport de passagers, tourisme… Autant d’usages que le taxi volant conçu et développé par Airbus pourrait assurer d’ici à quelques années au Japon. C’est le but de l’accord signé avec l’opérateur d’hélicoptères local Hiratagakuen, annoncé mercredi 7 septembre. Un partenariat qui s’inscrit dans la stratégie de l’industriel européen de promouvoir un peu partout dans le monde, la mobilité aérienne urbaine via son aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), CityAirbus NextGen, mais aussi de définir les infrastructures nécessaires et les services associés.

