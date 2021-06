James Webb, le télescope qui va permettre à l’astronomie spatiale de faire un bond de géant

Les astronomes et les scientifiques retiennent leur souffle…depuis bientôt 15 ans. Ils attendent avec impatience le lancement du télescope spatial James Webb, le plus performant jamais conçu et dont le lancement à l’origine était prévu…en 2007. Après de multiples reports, la date du tir approche. L’équipement devrait être lancé par une fusée Ariane 5 depuis le centre spatial guyanais en novembre 2021 et être positionné à plus de 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point dit de Lagrange 2, orbite privilégiée pour l’observation de l’univers.