Ion-X, la start-up tricolore qui rêve de propulser les constellations spatiales

Comment se différencier quand on arrive tard sur un marché ? C’est le défi posé à Ion-X, une start-up positionnée sur le marché des moteurs pour mini-satellites. Créée en mai 2021, cette société francilienne d’une quinzaine de personnes termine la mise au point de ses mini-moteurs alors que ses principaux concurrents, comme ThrustMe et Exotrail en France ou encore Accion Systems aux États-Unis, entament leur phase d'industrialisation et enregistrent leurs premiers succès commerciaux. Heureusement le marché spatial est vaste : avec l’essor des constellations de minisatellites de quelques centaines de kilogrammes, il va falloir livrer des milliers de moteurs par an dans les années qui viennent.

Mais surtout, Ion-X veut convaincre par les atouts de sa technologie de propulsion ionique qui permet d’accroître la poussée, le rendement et l’efficacité des moteurs de petits satellites.

