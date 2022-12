Investir dans une SCPI, toujours une bonne idée dans un contexte de crise ?

Qu'est-ce qu'un placement dans une SCPI ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de définir ce qu'est un placement en SCPI. D'abord, la SCPI est l'acronyme de « Société Civile de Placement Immobilier » : c'est donc une société qui investit dans l'immobilier à but locatif. Là où cela devient intéressant, c'est que cette société ouvre le capital à divers investisseurs comme vous pourriez l'être. Par exemple, lors de l'achat d'un immeuble de bureaux, disons pour une valeur de 2 millions d'euros, la SCPI peut diviser le capital immobilier en 4 000 parts de 500 euros chacune. Ainsi, vous deviendriez propriétaire d'une partie de cet immeuble à partir de seulement 500 euros ! En échange, vous recevrez régulièrement des dividendes, l'équivalent des loyers. Bien évidemment, notre explication se veut simpliste, mais vous en comprendrez le principe.

Quels sont les avantages de placer une partie de son argent sur des SCPI ?

Ainsi, faire un placement dans des SCPI apporte de multiples bénéfices. Le plus intéressant d'entre eux est certainement le fait que ce soit un investissement 100 % passif : une fois votre argent placé, vous n'avez rien d'autre à faire que d'attendre les dividendes ! En effet, alors que vous pourriez avoir des obligations dans l'immobilier locatif standard, comme la recherche de locataire, la rédaction du bail, la gestion des travaux, et beaucoup d'autres… Ici, c'est la SCPI qui s'occupe de tout. Autre point intéressant : le rendement. Il n'est pas rare, surtout dans le contexte actuel, d'avoir des rendements bruts autour des 6 %

D'ailleurs, la moyenne des rendements en SCPI se situe entre 4 et 5 %. Enfin, dernier point séduisant, vous pourrez toujours revendre vos parts de SCPI si vous souhaitez vous retirer, et ce, comme dans l'immobilier traditionnel. D'ailleurs, ces dernières peuvent même prendre de la valeur au fil des années, puisqu'elles suivent l'inflation immobilière.

Ces avantages sont-ils toujours intéressants en cette période difficile ?

En lisant ces lignes, vous pourriez très bien vous montrer intéressé par le principe du placement en SCPI. Néanmoins, le contexte international, ainsi que la sortie de crise liée à la Covid-19, pourrait vous faire poser quelques questions. D'ailleurs, c'est un excellent réflexe d'investisseur que vous avez en réalisant cette démarche ! Rapidement, on s'aperçoit que l'immobilier via la SCPI est beaucoup plus simple que l'achat réel d'un bien. En effet, au-delà du fait que la SCPI s'occupe de tout, c'est aussi un ticket d'entrée moins onéreux, et plus facile. Alors qu'il est souvent nécessaire de demander un crédit immobilier pour acheter un bien, ce n'est pas obligatoire en SCPI ! D'ailleurs, cet argument est d'autant plus mis en avant par le fait que les crédits sont de moins en moins accordés, et que les taux augmentent…

Contenu proposé par France SCPI