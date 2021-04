[Interview management] "Le télétravail a été un accélérateur de transformation pour les RH", assure Franck Boubon (ISG)

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Glenn Carstens-Peters-Unsplash Avec le télétravail massif, il a fallu mettre en place des outils RH disponibles partout, tout le temps, dans les meilleures conditions possibles, explique Franck Boubon.

L’Usine Nouvelle : Selon l’étude que vous avez menée auprès d’un large panel d’entreprises (1), on voit que celles-ci adoptent de plus en plus les solutions RH en mode software as a service (SaaS). Peut-on parler d’effet confinement ?

Franck Boubon : Le recours au télétravail en raison de la pandémie a été un véritable accélérateur pour l’adoption de ces solutions. Les équipes de travail ont été virtualisées et il a fallu offrir des systèmes beaucoup plus souples à utiliser. Les salariés qui travaillent à distance ont besoin d’accéder aux services proposés par le service des ressources humaines. L’étude étant internationale, on a vu qu'aux États-Unis, par exemple, les SIRH [systèmes d'information des ressources humaines, ndlr] ont été utilisés pour gérer le Covid-19, mais aussi le retour à l’emploi après le Covid-19. Globalement, ces outils donnent aux équipes RH les outils pour être plus agiles dans la gestion des salariés.

Toutes les missions de la fonction RH sont-elles touchées par ce processus de la même façon ?

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]