[Interview management] “Le manager a un rôle clé dans les projets de transformation”, estime Xavier Le Page, d'Akoya Consulting

15 jours gratuits et sans engagement

Comment expliquez-vous que la transformation soit souvent synonyme de surcharge de travail pour les salariés ?

C’est un constat que les consultants d’Akoya font sur le terrain. Nous avons lancé le baromètre Human transformation index pour en savoir plus. Quand on engage une transformation, il existe une phase transitoire où l’on parle plutôt de projet. Durant cette phase, il faudrait intégrer des compétences spécifiques et augmenter l’effectif, sans recevoir le moindre gain de productivité, espéré à l’issue de la transformation.