Intelligence artificielle, anticorps recombinants, plasma... Les pistes de la recherche publique pour trouver des traitements contre le Covid-19

Certes, les vaccins et leur approche préventive demeurent l’arme absolue contre la pandémie. Mais les traitements sont aussi un front majeur pour lutter contre le Covid-19. Pour cette approche thérapeutique, les premiers efforts, dont certains se poursuivent, ont porté sur le repositionnement de médicaments existants. Mais les projets de recherche pour mettre au point des thérapies ciblant directement le SARS-CoV-2, ses modalités d’action et ses conséquences, ont été initiés en parallèle. À mi-février 2021, le ministère des Solidarités et de la Santé dénombrait une centaine d’essais cliniques autorisés en France depuis mars 2020 pour essayer des médicaments existants, des protocoles, et pour la mise au point de traitements innovants contre le Covid-19. L'Usine Nouvelle fait le point.