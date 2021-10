[L'Instant Tech] Intel fait passer sa puce neuromorphique à 1 million de neurones

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Intel La nouvelle puce neuromorphique Loihi 2 d'Intel

Intel continue à progresser dans ses recherches collaboratives sur le calcul neuromorphique. Le champion américain des semi-conducteurs, roi des microprocesseurs de PC et serveurs, a dévoilé le 30 septembre 2021 Loihi 2, la deuxième génération de sa puce de recherche neuromorphique. Elle combine 1 million de neurones, contre environ 130 000 pour la première génération présentée en 2018. Elle est accompagnée de la plateforme logicielle open source Lava destinée à aider les chercheurs à développer des applications neuro-inspirées.

«Loihi 2 et Lava sont le fruit de plusieurs années de recherche collaborative, précise dans le communiqué Mike Davies, directeur du Neuromorphic Computing Lab créé en 2018 par Intel pour mener ses recherches sur le calcul neuromorphique. Notre puce de deuxième génération améliore considérablement la vitesse, la programmabilité et la connectivité du traitement neuromorphique, élargissant ainsi ses utilisations dans les applications informatiques intelligentes soumises à des contraintes de puissance et de latence.»

Taille réduite de moitié

