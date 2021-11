[Instant tech] Les camions poubelles de Suez scrutent l’état des routes, aidés par l’intelligence artificielle de Logiroad

15 jours gratuits et sans engagement

C’est une première en France, et peut-être dans le monde. Pendant plusieurs mois, Suez et Logiroad ont expérimenté l’utilisation de l’intelligence artificielle pour assurer un diagnostic des voies de circulation de la métropole de Rennes. "Nous avons commencé en début d’année en équipant cinq camions de collecte des déchets ménagers de Rennes Métropole avec des caméras, sur la quarantaine que nous exploitons, explique Eric Chauvineau, directeur grands projets et innovation chez Suez. Nous avons expérimenté ce service sur 200 kilomètres de routes."