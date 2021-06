[Instant tech] Concevoir un ciment plus durable et résistant grâce au graphène

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CORE Materials - Flickr - C.C. Plusieurs prototypes de bétons améliorés se basent sur le graphène, dont celui de l'université Rice qui utilise des pneus usagés.

Ingrédient essentiel du béton, deuxième ressource la plus consommée sur Terre après l’eau, le ciment représente une production mondiale annuelle de 4,1 milliards de tonnes, et libère autant de CO2 dans l’atmosphère. En conséquence, l’industrie du ciment représente 8% des émissions mondiales de CO2 d’origine humaine.

Dans une étude publiée le 21 juin 2021 dans The Royal Society publishing, Ange-Therese Akono, professeure-assistante à l’université Northwestern, teste la résistance d'un ciment renforcé avec des nanomatériaux, et développe une nouvelle forme de ciment infusé au graphène, très résistante à l'eau et aux fissures.

Renforcer le ciment avec des nanoparticules

