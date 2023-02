Inquiétudes sur des délocalisations chez Schneider Electric, malgré des résultats record

Schneider Electric poursuit avec ses bonnes performances. Le spécialiste des équipements électriques et des automatismes industriels présente des résultats 2022 historiques. Ses bénéfices nets s’élèvent à 3,5 milliards d’euros, soit une hausse de 9% par rapport à l’année 2021... qui affichait déjà des résultats record. Le chiffre d’affaires, en hausse de 18%, s’élève à 34 milliards d’euros. Les objectifs pour 2023 sont d’atteindre une croissance organique de l’Ebitda ajusté comprise entre 12% et 16% ainsi qu’une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 9% et 11%.

Jean-Pascal Tricoire prend du recul

