Innovation, collaboration... Comment la filière emballages tente de passer à l’économie circulaire

Tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin. Les acteurs de la filière emballages (metteurs sur le marché, fabricants de machines, organisations professionnelles…) ont fait cause commune autour des enjeux d’économie circulaire le 15 décembre au ministère de l’Economie à Bercy (Paris), dans le cadre d’un colloque organisé par le Symop et le Conseil national de l’emballage (CNE).