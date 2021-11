[Ingénieurs innovation 2021] Thibaud Debuissy allège les tableaux de bord

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Hervé Boutet Thibaut Debuissy, 32 ans, travaille chez Faurecia sur le projet NAFILean Perf. Il dirige une vingtaine de personnes.

Chez l’équipementier automobile Faurecia, Thibaud Debuissy se définit comme « le chef d’orchestre » de la vingtaine de personnes qui travaille sur le projet NAFILean Perf. Comme une évidence pour cet ingénieur diplômé de l’École européenne de chimie, polymères et matériaux (ECPM) de Strasbourg, où il a fait une thèse sur la production enzymatique de plastiques biosourcés.

Réduire la consommation des véhicules thermiques

Le Perf est le dernier composite en polypropylène et fibre de chanvre développé dans la gamme NAFILean, qui a déjà équipé 7 millions de véhicules. Il en possède les meilleures propriétés mécaniques. Combiné à une architecture optimisée, il allège de 41 % la planche de bord. De quoi accroître l’autonomie des véhicules électriques et réduire la consommation des engins thermiques. Des traitements spécifiques sont appliqués pour obtenir une fibre naturelle à faible diamètre et s’approcher autant que possible de la fibre élémentaire qui confère les meilleures propriétés. Ils visent aussi à optimiser la chimie de surface des fibres afin d’améliorer leur compatibilité avec la matrice plastique.

Arrivé chez Faurecia il y a trois ans et demi, Thibaud Debuissy a repris « en cours de route » ce projet commencé en 2015. Il le mène à bien avec deux partenaires principaux : l’Institut de recherche privé Fibres Recherche Développement et Automotive Performance Materials, la coentreprise de Faurecia avec la coopérative agricole Interval. En cours de validation, NAFILean Perf sera commercialisé en 2022 pour une arrivée dans nos véhicules en 2024-2025.