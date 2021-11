[Ingénieurs innovation 2021] Hugo Dupuis, le goût du végétal

Umiami, fondé par Hugo Dupuis en mai 2020 avec deux associés, a déjà fait sa première levée de fonds (2,3 millions d’euros) et est en train d’aménager un site de production pilote sur le plateau de Saclay, au sud de Paris. En avril 2022, y seront fabriqués, à partir de protéines végétales (pois et soja) et d’arômes naturels, sans texturants ni additifs, des aliments au goût et à l’aspect de la viande très différents de la simili viande actuelle.