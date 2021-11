[Ingénieurs digital 2021] Louise Thouron et Agathe Boulet rapprochent les seniors avec Cosette

15 jours gratuits et sans engagement

Cosette, l’initiative de deux camarades de la filière Ingénierie du design industriel de l’Université de technologie de Compiègne (UTC), Agathe Boulet et Louise Thouron, a démarré en octobre 2020. « C’était notre dernière année et nous avions envie de nous lancer sur un gros projet auquel on croyait suffisamment pour dépasser le cadre universitaire », raconte Agathe Boulet.