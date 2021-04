Ingénieur, un métier à l’épreuve de la crise ? Participez à notre enquête !

Vous êtes ingénieur(e) ? Pourquoi avez-vous choisi ce métier et comment avez-vous décidé de votre secteur ? Quels sont les éléments les plus essentiels dans votre environnement professionnel ? Dans le contexte de crise sanitaire, êtes-vous serein(e) pour votre avenir ?

Dites-nous tout en moins de 8 minutes sur vos motivations et vos aspirations en saisissant vos réponses sur ce questionnaire internet sécurisé.



Les résultats de cette étude seront anonymes et utilisés uniquement à des fins statistiques. Ils seront dévoilés en toute exclusivité lors d’une conférence dédiée au salon TOP INGENIEURS qui aura lieu les 10-11 mai prochain, ainsi que dans un dossier spécial Emploi consacré au sujet dans chacun de nos magazines - L'Usine Nouvelle, Le Moniteur, LSA, L'Argus de l'assurance et La Gazette des communes - courant mai et juin.

N’hésitez pas à adresser le lien de l’étude à vos collègues ou aux étudiants ingénieurs dans votre entourage. Nous vous remercions par avance pour votre participation !