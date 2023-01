[Infographie] Les revenus des dirigeants français au plus haut en 2022

Plus de 20 % de hausse par rapport à 2019 pour les patrons du SBF 120 et même plus de 50 % pour ceux du CAC 40... Le rebond de l’activité après la crise sanitaire a porté les rémunérations moyennes des dirigeants français vers des sommets en 2021. Du jamais-vu sur les quinze années d’archives dont dispose Proxinvest, l’agence spécialiste du conseil de vote pour les investisseurs en actions.

[...]