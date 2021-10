[Infographie] Les ETI diversifient leurs sources de financement

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Sur l'année 2022, c'est le financement des investissements qui mobilise le plus les ETI.

Transition écologique, digitalisation, RSE... Les ETI font assaut de projets et le besoin de fonds se fait sentir, comme le montre l’étude exclusive réalisée par L’Usine Nouvelle en partenariat avec le cabinet Mazars auprès de 200 dirigeants d'entreprise de taille intermédiaire. Au-delà de ces transformations, la crise sanitaire a renforcé l’importance du financement dans la stratégie pour 79 % des ETI et joue un rôle clé dans leur compétitivité pour 81 % d’entre elles.

Les prêts garantis par l’État (PGE) ont été, juste après les crédits bancaires de moyen et long terme, l’un des principaux leviers de financement au cours des 12 derniers mois. Un quart des ETI ont fait appel à cet instrument créé au plus fort de la crise mais envisagée comme une "assurance survie" pour beaucoup car 45 % des entreprises n’ont utilisé que la moitié des montants de leur PGE et 18 % n’y ont pas touché.

L’étude montre aussi une grande diversité d’outils à la disposition des directions financières, avec les subventions qui ont été généreuses dans le plan de relance, le financement adossé à des actifs, le crédit fournisseur, le financement privé, le crowdlending… La pandémie a d’ailleurs poussé près de la moitié des entreprises à diversifier leurs sources de financement et un cinquième sont en cours de réflexion. Pour l’année 2022, les ETI anticipent un besoin important de fonds pour leurs investissements (72 %) comme pour leur exploitation (61 %). Enfin la dernière préoccupation, qui s’impose pour 57 % des ETI, est le renforcement du haut de bilan de la structure financière de leur société.