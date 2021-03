[Infographie] Etats-Unis, Russie, Japon… Quels types de confinement sont en place dans les autres grands pays face au Covid-19 ?

Face au Covid-19, quelles sont les mesures en vigueur au sein de plusieurs pays du globe ? L’Usine Nouvelle réalise un tour d’horizon. Les situations demeurent asynchrones entre les pays. Alors que certains sont en train de renforcer voire d’instaurer des mesures de restriction, d’autres préparent leur retour à la normal.

Au 17 mars 2021, le Covid-19 avait contaminé plus de 120 millions de personnes et tué 2,6 millions d'entre elles. Près de 4 000 variants du Covid-19 circuleraient à travers le globe mais l’anglais, le sud-africain et brésilien font partie de ceux qui circulent le plus. Notre infographie présente la situation des mesures en place pour lutter contre la pandémie, déclinées en quatre catégories.