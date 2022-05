Inflation, déficit, industrie... Les grands chantiers qui attendent le nouveau ministre de l'Economie

Une croissance nulle au premier trimestre, une inflation qui dérape, des marges d'entreprises de plus en plus contraintes et un déficit public sous pression ... La dégradation de l'activité économique complique les premiers mois du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Le prochain ministre de l'Economie héritera d'une situation moins enviable que Bruno Le Maire, qui a tenu la barre pendant cinq ans à Bercy.

Cibler les aides contre l'inflation

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]