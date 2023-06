Ineratec, la start-up allemande qui veut démocratiser les carburants de synthèse

Dans un vaste conteneur, deux manipulateurs en blouse blanche s’activent dans un écheveau de tuyaux et d’équipements chimiques. L’un tient dans sa main gantée un flacon qui, peu à peu, se remplit d’un liquide transparent. «Cela ressemble à de l’eau, mais sentez, cela donnera bien un carburant obtenu de manière synthétique après quelques opérations de raffinage», s’amuse Tim Boeltken, le PDG et cofondateur d’Ineratec, tendant le récipient qui exhale une vague odeur de bougie. Créée en 2016, la start-up allemande compte faire passer son procédé à l’échelle industrielle, après plus de vingt ans de recherches: la première pierre de son usine à Francfort a été posée mi-avril. Un investissement de plus de 30 millions d’euros. Sa mise en service pourrait marquer début 2024 un tournant dans la production jusque-là expérimentale des très prometteurs carburants de synthèse.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]