[Industry story - Le podcast] Le jeu du pendu - Isaac Newton, chasseur de faux-monnayeurs

William Chaloner risque sa vie pour acte de haute trahison et le juge Lovell est réputé intraitable. Le 3 mars 1699, l’ennemi public numéro un est accusé de fabriquer de la fausse monnaie. Il adresse alors une dernière lettre au directeur de la Maison de la monnaie et procureur royal pour tenter de l’attendrir : « Ô pour l’amour de Dieu, empêchez-moi d’être assassiné […] Personne ne peut me sauver à part vous. » Accablé, il espère que ses mots émouvront le procureur.