[Industry story - Le podcast] Joindre les deux bouts, ou comment la grève du Joint français a enflammé la Bretagne

Après des études de cinéma, un passage à la télévision et avoir travaillé comme attaché de presse à Unifrance, Guillaume s’est formé au métier de journaliste secrétaire de rédaction et fait ses premières armes aux magazines Archimag et L’Entreprise. Il est entré à L’Usine Nouvelle en 2008 et en est devenu, après quelques années, le rédacteur en chef édition.