Industrie 4.0, gare aux risques psychosociaux !

Robotique collaborative, fabrication additive, maintenance prédictive, réalité augmentée, objets connectés… Pas à pas, les technologies de l’industrie 4.0 s’immiscent dans les usines. Ces machines et logiciels assistent les opérateurs sur les lignes et îlots de production pour réduire la pénibilité physique, améliorer les process et accroître la productivité. Mais ils transforment aussi les gestes, le métier et, de fait, l’identité professionnelle des ouvriers, jusqu’à questionner le management. « Il est crucial de se préoccuper de l’impact psychosocial des transformations digitales actuelles du travail pour ne pas laisser des salariés se sentir inutiles ou dépassés », affirme Agnès Martineau-Arbes, médecin et coordinatrice santé de Safran.