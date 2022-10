Inauguration du Playground, nouveau lieu d’innovation et d’entreprenariat du cluster Paris Saclay

Inauguré le 11 octobre à Palaiseau (Essonne), le Playground est le nouveau lieu phare de l’innovation et de l’entreprenariat du campus Paris Saclay. Financé par cinq partenaires pour un total de l’ordre de 25 millions d’euros, cet équipement comble une lacune du cluster en alliant les rôles d'incubateur, de pépinière et d'hôtel d’entreprises. Dans le bâtiment de 6 000 mètres carrés répartis en six niveaux se côtoient, sur les trois premiers étages, des start-up en incubation, ainsi que des entreprises en phase d’accélération alors que les deux étages supérieurs sont occupés des grands groupes industriels.

« Le bâtiment dispose de différents espaces : des bureaux fermés, des espaces de co-working, des salles de réunion, un centre et une terrasse pour organiser des événements. Toutes les formules d’engagement sont possibles », détaille Christophe Burckart, directeur général France d’IWG, le groupe spécialiste du bureau flexible qui commercialise et gère les lieux. Ouvert en 2021, le site a déjà accueilli une centaine d’entreprises.

