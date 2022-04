L’Usine Nouvelle. - Pourquoi Gazprom a-t-il ciblé la Pologne et la Bulgarie, et stoppé ses livraisons à ces deux pays, alors que d’autres Etats européens ont refusé de payer leur gaz en rouble?

Thierry Bros. - C’est le diktat du dictateur du Kremlin. Il est le maître des horloges. La Pologne est probablement pour Vladimir Poutine le pire des « pays inamicaux » et l’un des plus engagés dans le soutien à l’Ukraine. En ciblant la Bulgarie, il vise un pays dont il sait qu’il lui sera compliqué de s’approvisionner en gaz non-russe. Mais cela fait déjà quelque temps que Vladimir Poutine utilise le gaz comme arme politique. L’été dernier, Gazprom avait décidé de façon unilatérale de ne plus vendre son gaz sur les marchés spots. Les Européens pensaient que l’objectif était de faire monter les prix. A posteriori, on comprend que c’était préparé. Puis Vladimir Poutine a décidé de ne pas remplir les stocks de Gazprom en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche. L’arrêt des livraisons à la Pologne et à la Bulgarie n’est que la suite de ces décisions politiques. Et cela peut bien sûr continuer ! Il y aura forcément une prochaine étape.

Comment l’Europe doit-elle réagir?

[...]