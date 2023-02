Immersion dans la mine du futur de Rio Tinto dans l'ouest australien

A travers le hublot, l’outback australien ressemble à une plaine monotone de caillasse rousse, parsemée d’épineux et de buissons rachitiques. Une piste d’atterrissage apparaît soudain au milieu du Pilbara, ce désert de l’ouest de l’Australie grand comme la France. Difficile d’y débarquer par hasard depuis Perth, la capitale de l’État à plus d’une heure et demie de vol vers le sud. L’aéroport ne dessert rien, à part une mine, dont on devine les installations au pied d’un monticule rocheux. Comme tous les autres baraquements disséminés sur les roches brûlées de soleil, le petit aéroport appartient à Rio Tinto, le deuxième groupe minier mondial, après le brésilien Vale. Ouverte en juin 2022, la mine de minerai de fer de Gudai-Darri est la dernière-née des installations du groupe anglo-australien, qui en compte seize autres disséminées dans le Pilbara. Elle constitue surtout une vitrine des innovations technologiques du groupe qui y a investi 3,1 milliards de dollars américains (2,9 milliards d’euros). «C’est un condensé des technologies déployées dans nos autres sites. Avec Gudai-Darri, nous avons changé notre façon de construire la mine», se gargarise Matt Holcz, le directeur des opérations minières de Rio Tinto dans le Pilbara.

