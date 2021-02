"Il faut réinventer le contrat social entre l'entreprise et l'État", défendent Dominique et Alain Schnapper

L'Usine Nouvelle : Vous montrez qu’il y a une dialectique entre la construction de l’État moderne et le développement des entreprises. Comment ?

Alain Schnapper : L’entreprise moderne a trouvé sa forme à la fin du XIXe siècle avec comme moteur l’innovation scientifique et technique. C’est une période où la société valorise le progrès. Elle trouve dans l’entreprise une force de transformation. Par ailleurs, la liberté intellectuelle, le goût de l’innovation et la remise en cause de la tradition, caractéristiques de nos démocraties occidentales, créent un contexte favorable à l’émergence de l’entreprise.

Dominique Schnapper : La question de l’innovation est essentielle. Dès le XVIIIe siècle et encore plus au XIXe, la science n’est pas à côté de l’entreprise, elle est aussi produite pour, par et dans l’entreprise. Les chercheurs de la chimie allemande ont contribué à la science fondamentale. Pasteur s’implique directement dans les applications pratiques de ses découvertes.

Alain Schnapper : Après la Seconde Guerre mondiale, le projet social-démocrate se propage largement en Europe. Il vise à assurer la prospérité des populations et repose sur la liberté des entreprises pour créer des richesses, laissant à l’État le soin de les redistribuer dans la solidarité nationale.

Vous rappelez que la protection sociale s’invente d’abord dans les entreprises…

[...]