«Il faut que l’État laisse faire les partenaires sociaux», estime Éric Trappier, le président de l'UIMM

L'Usine Nouvelle. Les partenaires sociaux ont signé trois accords depuis le début de l’année. Ils semblent plus efficaces que l’État. Regrettez-vous qu’ils n’aient pas été plus impliqués sur les retraites ?

Eric Trappier : Ce que nous avons poussé et poussons avec le Medef, c’est, d’abord et avant toute chose de laisser les partenaires sociaux discuter, proposer et se mettre d’accord, ce qui serait aussi au bénéfice de l’État. Sur le partage de la valeur, nous avons négocié entre partenaires sociaux et ça a très bien marché. Pour la réforme des retraites, le problème, c’est qu’il y avait un totem sur la table depuis le début : l’âge de départ. C’est un sujet très difficile. Je ne cherche pas, surtout après la bataille, à dire que nous aurions réussi si nous avions fait autrement, mais la négociation, c’est une méthode. Il y a des outils, des savoir-faire, un langage, un respect qui se sont créés depuis longtemps entre le patronat et les organisations syndicales et qui produisent des résultats. Les entreprises soutiennent cette réforme bien qu’il n’y ait aucun gain financier pour elles, car ce passage à 64 ans est un acte de solidarité pour l’équilibre des caisses de retraite.

[...]