« Il faut bien circonscrire les annulations de dette des entreprises », estime le président des Commissaires aux comptes

L'Usine Nouvelle. - Est-ce que, dans la phase où nous sommes de la crise, il faut songer à annuler la dette des entreprises ?

Yannick Olivier.- La solution, ce n’est pas l’annulation massive. Si on le fait, c’est avec parcimonie et de manière très encadrée. Si certaines entreprises sont dans une situation très dégradée mais que leur business modèle est viable et qu’il y a des perspectives de redémarrage, une annulation partielle peut avoir du sens. Mais il faut une analyse précise de l’état de l’entreprise, de sa capacité de rebond. Et il faut effectivement le faire avec l’ensemble de son écosystème autour de la table. Il y a de l’argent public en jeu, ainsi que celui des banques et des fournisseurs. Cela peut passer aussi par de la restructuration de dette avec des allongements. Dans tous les cas, il faut circonscrire les abandons de dette pour ne pas laisser survivre des entreprises condamnées ou des zombies. Il faut abandonner de la dette s’il y a des perspectives de croissance derrière.

Comment prendre ce type de décisions ?

[...]