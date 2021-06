Ikea condamné à une amende d'un million d'euros pour avoir espionné des salariés en France

15 jours gratuits et sans engagement

Leurs idées, leurs relations avec la police, la marque de leur voiture... La société suédoise Ikea était accusée d'avoir espionné ses salariés durant les années 2000 par l'entremise de policiers ou de sociétés d'investigation privées. Le procès des directeurs de magasins français d’Ikéa et des policiers qui les ont renseignés s’était ouvert le 22 mars devant le tribunal correctionnel de Versailles (Yvelines). Il a révèlé des pratiques de surveillance de grande ampleur. La direction du groupe en France était mise en cause, tout comme l’entreprise, pour ces enquêtes sur la vie privée des salariés, qualifiées d’« espionnage » par la juge d’instruction, et proscrites par la loi. Le procès de cette affaire, révélée par la presse en 2012, s'était clos début avril.