[Idée verte] WeCo invente des toilettes écologiques et autonomes

Après huit années de R&D, la société francilienne WeCo, implantée à Ivry (Val-de-Marne), a développé une solution innovante de toilettes autonomes, mobiles et très économes en eau. L’invention de WeCo va faire oublier les toilettes chimiques ou sèches qui étaient jusqu’à présent les seuls moyens pour disposer de lieux d’aisance indépendants. Le procédé WeCo est l’équivalent d’une mini-station d’épuration traitant et recyclant les effluents des chasses d’eau en circuit fermé, le tout dans un volume restreint de deux mètres cubes. Il ne nécessite pas de raccordement et peut fonctionner à l’énergie solaire.

