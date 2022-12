[Idée verte] Monkilowatt propose des hôpitaux de campagne autonomes en énergie, fournis clés en main dans des conteneurs

Joli coup de projecteur pour Monkilowatt et sa solution Containwatt. Après plusieurs années de développement et un sérieux coup de frein lié à la crise sanitaire, la start-up toulousaine s'apprête à livrer deux premiers abris autonomes en énergie renouvelable à Médecins sans frontières (MSF). Ils serviront d'hôpitaux de campagne et seront déployés l'un au Tchad et le second au Soudan du Sud, dès le premier trimestre 2023. Un coup d'envoi commercial pour Monkilowatt, qui compte décliner son concept pour adresser les secteurs de l'événementiel, du bâtiment et de la défense. La société table sur une dizaine de livraisons dès 2023. L'ambition est de monter très vite en cadence pour assembler et livrer jusqu'à 100 abris autonomes en énergie à horizon 2025.

Des abris livrés sur le mode plug and play

