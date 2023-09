IA, robots et laser... Comment le Cetia innove pour mieux recycler les textiles

Coloris multiples, points durs à supprimer, compositions variées et complexes, coûts... Les obstacles au développement du recyclage des textiles sont nombreux. Preuve en est : seul 1% du textile est recyclé dans le monde et un tiers des microplastiques qui polluent la planète provient des vêtements. Pour répondre à ces blocages, la plateforme d'innovation Cetia est inaugurée mercredi 6 septembre dans la zone industrielle d’Hendaye, au Pays basque. L'objectif : mettre au point des technologies d'automatisation inédites qui permettront de franchir une étape importante dans le recyclage des textiles et des chaussures. D'une superficie de 1 200 m², la plateforme a bénéficié de 2,4 millions d’euros d'investissement en machines, dont la moitié portée par la Région Nouvelle Aquitaine.

