IA générative, Tibi 2… Les annonces d’Emmanuel Macron à Viva Tech

Plus de 500 millions d'euros débloqués en faveur de l'intelligence artificielle, que ce soit pour former les talents de demain, aider les start-up à se lancer dans l'IA générative ou mettre au point des bases de données en langue française. Emmanuel Macron a dévoilé à l'occasion de Viva Technology une nouvelle feuille de route en faveur de l'IA et des start-up.