Hydrogène, batteries... Les chantiers technologiques d'Airbus

Avion hydrogène, électrique, supraconductivité, quantique... Airbus travaille sur tous les fronts pour détecter et développer les technologies de rupture qui pourraient bouleverser le transport aérien, en particulier en vue de sa décarbonation. Face à l'ampleur des défis auxquels il doit faire face, il noue de plus en plus de partenariats avec des acteurs industriels ou académiques pour progresser plus rapidement. Dans ce dossier, retrouvez les pistes de recherche sur lesquelles travaille l'avionneur européen, notamment à travers l'entité UpNext.