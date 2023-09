Guillaume Avrin, le garant d'une IA souveraine

À seulement 33 ans, Guillaume Avrin, nommé coordinateur de la stratégie nationale pour l’intelligence artificielle en remplacement de Renaud Vedel, a déjà un parcours impressionnant. Cet ingénieur diplômé de Centrale Supélec et des Arts et métiers, docteur en robotique et neurosciences, était auparavant responsable du département Évaluation de l'IA au Laboratoire national de métrologie et d'essais.

Accélérer sur le volet formation

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]