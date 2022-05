GRTgaz expérimente un nouveau procédé de récupération d’énergie sur ses infrastructures

Récupérer l’énergie fatale produite lors des opérations de détente du gaz : c’est l’objectif poursuivi par le projet Tenore (Turbo expander nouvelle opportunité de récupération d’énergie) conduit par GRTgaz sur le site de la station d’interconnexion du réseau gazier de Villiers-le-Bel (Val-d’Oise). « L’un des piliers de la trajectoire de transition énergétique de GRTgaz est de concevoir et d'exploiter des infrastructures énergétiques à l’empreinte environnementale toujours plus exemplaire. Tenore constitue une illustration de l’amélioration de la performance énergétique de notre réseau », a souligné Frédéric Moulin, délégué territorial Île-de-France et Normandie lors de la visite, mardi 17 mai, du chantier de construction de ce nouveau système de récupération d’énergie. Le transporteur gazier a investi 17 millions d’euros pour cette première expérimentation en France.

[...]