Grand brainstorming au gouvernement pour faciliter l'essor de start-up industrielles partout en France

Séquence « start-up industrielles » pour le gouvernement. Alors que la ministre déléguée en charge de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et le secrétaire d’Etat en charge du Numérique, Cédric O, vont inaugurer ce jeudi 2 septembre en Isère un nouveau site industriel dédié aux écrans plats avec la start-up Aledia, l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’économie leur ont remis le mercredi 1er septembre un rapport à visant à identifier les leviers de développement des start-up industrielles en phase d’industrialisation. La mission a élaboré un modèle d’accompagnement à trois niveaux qui prévoit chaque année la détection de 300 à 400 projets de start-up susceptibles de passer en production en France, l’aide à la production pour 100 dossiers d’industrialisation par les régions et Bpifrance et l’accompagnement par la French tech de 40 projets de production.