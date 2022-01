Grâce à la puissance du cloud, Amazon veut conquérir l'industrie 4.0

Amazon prend ses marques dans l’industrie. Via sa filiale spécialisée dans le cloud, Amazon Web Services (AWS), le géant se pose en partenaire de choix auprès des industriels, au-delà du simple hébergement de données. Sur sa plateforme, AWS propose de nombreux services pour exploiter et valoriser ces informations. Et même les capter. En décembre 2020, il présentait Monitron, une gamme de petits boîtiers jaunes – ornés du célèbre sourire de la marque – voués à détecter les vibrations et la température de machines de production sur lesquels ils se fixent.