[Gouvernement Borne II] Qui sont les nouveaux ministres en charge des portefeuilles industriels?

Transports et logistique

François Braun, un médecin urgentiste au ministère de la Santé et de la Prévention

Après plusieurs semaines de tractations pour s'adapter au rééquilibrage de l'Assemblée nationale au sortir des élections législatives, le gouvernement Borne remanié a été dévoilé le 4 juillet. Plusieurs ministres sont évincés ou transférés à l'Assemblée, où la majorité présidentielle a perdu ses cadres, et on note quelques nouveaux entrants. Industrie, PME, Transport, Logement... Tous les portefeuilles industriels sont désormais attribués, dans un gouvernement de 42 membres. Voici vos nouveaux interlocuteurs politiques et leurs portraits.