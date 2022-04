Globalisation et déglobalisation : les stratégies des multinationales

La globalisation des entreprises s’est amplifiée à partir des années 80 sous l’impulsion conjointe du décloisonnement des espaces nationaux (UE, ALENA), des progrès technologiques (Internet, TIC) et des stratégies des entreprises qui leur permettent de combiner et de recombiner des tâches productives et commerciales qu’elles délèguent à opérateurs extérieurs, souvent étrangers. Le double mouvement d’externalisation et de délocalisation des tâches a permis de multiplier les points d’entrée des fournisseurs, équipementiers et sous-traitants de premier rang dans les chaînes de valeur mondiales (CVM) en fonction des différentiels de coût et de leurs compétences de production et d’innovation. La doxa libérale analyse ce mouvement comme une contrainte objective justifiée par la menace d’une perte de compétitivité face à une concurrence généralisée.

La dé-globalisation traduit la décélération des flux internationaux liée à quatre considérations historiques : le recentrage de la Chine sur la demande interne plutôt que sur l’exportation, la hausse vertigineuse des coûts de transport jointe aux blocages productifs affectant les pièces et les composants, la pandémie dont le choc produit une recomposition des CVM sur de nouvelles bases territoriales (ce qui affecterait le tiers d’entre elles selon un institut allemand) et le poids accru des aspects géopolitiques qui ont poussé les Etats-Unis à rejeter l’Alena et le Partenariat Trans-Pacifique (TPP) au profit d’accords avec de petites nations (Colombie, Panama, Pérou, …) dont l’incidence sur l’ouverture de l’économie américaine est très faible.

Avec une conséquence inattendue : l’ouverture d’une économie réduirait les inégalités sociales. Entre 1981 et 1987 (restriction volontaire des exportations sous Reagan), le revenu moyen de 20% des ménages les plus riches aux Etats-Unis a augmenté de 48%, alors que de 1992 à 2006 (Alena, accession de la Chine à l’OMC…), le revenu moyen de cette tranche n’a augmenté que de 29% (A. Posen, Peterson Institute, 2021).

Un découpage plus fin contredit ce constat. Entre 1978 et 2018, la part du revenu avant impôts du 1% des ménages les plus riches est passée de 10% à 19% du revenu national des Etats-Unis selon E. Saez et G. Zucman (Journal of Economic Perspectives, 2020). Les effets néfastes des flux commerciaux sur les inégalités de revenu sont donc peu fondés.

Quant aux activités des firmes multinationales (FMN) qui sont les acteurs de la globalisation, l’agence Reuters indique qu’en 2021 les marges opérationnelles des GAFA évoluent entre 31% et 41,8% et celles des entreprises cotées au S&P 500 côtoient les 13,5% en moyenne au premier semestre 2021.

Deux interprétations des choix stratégiques

La première interprétation considère que les CVM construites par les firmes globales ne sont pas déterminées par la technologie mais par des facteurs sociaux et historiques, à savoir la division du travail et la coopération. Lorsque les compétences des entreprises opérant en amont et en aval d’une chaîne de valeur organisée sur le plan national sont homogènes, cela signifie qu’une coopération étroite sous la forme de co-investissements dans les équipements et les programmes de formation s’est développée centre l’entreprise principale, les fournisseurs, les équipementiers et autres intervenants. Dans ce contexte, l’entreprise pivot est fortement encastrée dans le tissu productif et institutionnel local et sa globalisation sera freinée, sauf dans le cas où le code des investissements du pays d’accueil exige des investissements in situ. Par contraste, si la distribution des compétences entre les entreprises est asymétrique, les tâches de production sont désolidarisées de l’amont (R&D, conception) et l’entreprise se globalise en arbitrant entre la création de filiales à l’étranger et l’établissement de relations contractuelles avec des entreprises dans le pays d’accueil.

La seconde interprétation concerne les multinationales françaises qui ont désarticulé le tissu industriel national en multipliant les délocalisations (G. Colletis, Dé-globalisation et politique industrielle en France, Note de recherche, 2021). Se servant de leurs filiales de production à l’étranger, ces FMN les utilisent à la fois pour produire dans le pays d’accueil, mais également pour alimenter le marché français. Renault et Peugeot ont localisé la production de leurs modèles Clio et 208 dans des pays dont le rapport coûts/productivité est plus favorable que celui obtenu en France. Outre que cette stratégie consiste à faire du bas-moyen de gamme à bas coûts, les conséquences en termes de désindustrialisation et de destruction d’emplois sont désastreuses. La production à l’étranger se substitue à la production nationale, le secteur industriel perd de sa substance au profit d’activités de services protégés, souvent de faible qualité, et de nombreuses activités sont bloquées dans leur processus de montée en gamme.

La réindustrialisation confère donc une responsabilité essentielle aux grandes entreprises. La compétitivité n’est pas d’une nature exclusivement microéconomique. La concurrence se déplace vers des niveaux intermédiaires formés de regroupements localisés d’entreprises et d’institutions. Ces écosystèmes d’innovation et de production doivent constituer des environnements suffisamment dynamiques pour que des pratiques innovantes, des standards de qualité et des règles de partage des connaissances puissent émerger et se diffuser. La coordination des entreprises exige la présence d’une entreprise pivot dont le rôle n’est pas de concurrencer ou d’imposer, mais d’orchestrer les efforts vers l’action collective et la création de communs industriels (R&D, centres de données, co-investissements, cofinancements des formations, etc.) en impliquant des acteurs institutionnels tels que les universités, les laboratoires publics et les centres de recherche. Division du travail, coordination et coopération sont les infrastructures sociales sur lesquelles repose la viabilité des tissus industriels.

Bernard Guilhon, professeur d’économie à Skema Business School

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.